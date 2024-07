Governo da Madeira lamenta morte de filha de madeirenses esfaqueada no Reino Unido

O Governo Regional da Madeira lamentou esta terça-feira a morte de uma menina de nove anos, filha de madeirenses, no ataque de segunda-feira em Southport, no Reino Unido, manifestando disponibilidade para dar apoio dentro das suas competências.

Na nota divulgada, o Governo da Madeira informa estar "totalmente disponível para atuar e dar apoio, dentro daquelas que são as competências da região".

A criança portuguesa, que nasceu em 15 de outubro de 2014, está inscrita no Consulado de Portugal em Manchester.

Primeiro-ministro manifesta "profunda consternação"



O primeiro-ministro, Luís Montenegro, manifestou hoje "profunda consternação" pelo ataque "indescritível" que ocorreu segunda-feira em Inglaterra e no qual três crianças morreram, uma delas portuguesa.

"Foi com profunda consternação que tive conhecimento do indescritível ataque ocorrido ontem em Southport, no Reino Unido", lê-se numa mensagem na conta oficial do primeiro-ministro português na rede social "X" (antigo Twitter).

Luís Montenegro manifestou ainda "as mais sentidas condolências" aos familiares das vítimas e ao Governo e ao povo britânicos, "em nome pessoal, do Governo de Portugal e do povo português".

Uma das crianças mortas no ataque de segunda-feira em Southport, no Reino Unido, tem nacionalidade portuguesa, disse hoje à Lusa o secretário de Estado das Comunidades.

José Cesário acrescentou que o cônsul-geral de Portugal em Manchester já falou com uma tia da criança e que os pais "estão em estado de choque e incontactáveis".

A criança portuguesa, que nasceu em 15 de outubro de 2014, está inscrita no Consulado de Portugal em Manchester.



A polícia britânica confirmou hoje que o ataque, perpetrado por um jovem de 17 anos, já detido, provocou a morte de três crianças - além da portuguesa, de nove anos, as outras têm seis e sete anos.

Outros oito menores ficaram feridos no ataque, dois dos quais em estado grave, bem como dois adultos, que também se encontram hospitalizados em estado grave.

As crianças estariam a participar num evento numa escola de dança inspirado pela artista norte-americana Taylor Swift quando o suspeito entrou armado com uma faca e começou a atacar as crianças.

Segundo a polícia, os adultos terão sido feridos a tentar proteger "corajosamente" as crianças do ataque.

[Notícia atualizada às 15h47 de 30 de julho de 2024]