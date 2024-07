​Governo convoca sindicatos de enfermeiros para negociações

A ministra da Saúde convocou para quarta-feira, 31 de julho, vários sindicatos de enfermeiros para nova ronda negocial.



As reuniões chegaram a estar agendadas para a semana passada, mas foram canceladas, tendo sido divulgado o novo calendário.

De acordo com a nota do Ministério, às 14h00 são recebidas cinco estruturas sindicais mais pequenas. Duas horas depois, às 16h00, será a vez do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que tem greve marcada para sexta-feira.

Estas reuniões têm por objetivo a assinatura do protocolo negocial e discussão de questões sobre a carreira de enfermagem.

A reunião anterior foi suspensa pelo Governo devido à marcação da greve desta sexta-feira, explicou na altura fonte sindical.