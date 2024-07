Governo anuncia 11,1 milhões de euros para reabilitação de rios e ribeiras

O Governo anunciou esta terça-feira que vai investir 11,1 milhões de euros na reabilitação de dez rios e ribeiras de norte a sul do país, numa extensão de 214 quilómetros.

Segundo informação disponibilizada pelo gabinete de imprensa do Ministério do Ambiente e Energia, em causa estão projetos de restauro no rio Tua, Esteiro de Salreu, rio Arunca, Ribeira de Carnide, rio Certima, rio Lena, Ribeira da Fervença, Olhos da Fervença, rio Zela e afluentes, Ribeira Espiçandeira, rio Este, rio Leça, rio Vizela, Bugio e Ferro.

O anúncio do investimento acontece num dia em que a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, visita várias intervenções - em Braga, Porto, Maia, Águeda, Aveiro, Oliveira do Bairro e Tomar –, no valor de 5,3 milhões de euros.

O objetivo da intervenção nesses dez rios e ribeiras é, segundo o Governo, “recuperar as suas características originais, após longos anos em que sofreram profundas alterações”.

O investimento, coordenado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), será financiado pelo Fundo Ambiental, tutelado pelo Ministério do Ambiente e Energia, e por fundos europeus.

Na mesma nota, o Ministério do Ambiente e Energia acrescenta que estão a ser concluídas intervenções noutros 97 quilómetros de rios, no valor de 3,4 milhões de euros, financiados pelo Fundo Ambiental.

O Governo assumiu como meta recuperar “pelo menos 500 quilómetros de extensão de rios e afluentes” até 2030.