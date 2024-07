Ensino Artístico. Há mais de 7 mil alunos sem financiamento garantido

Há mais de sete mil alunos que ainda não têm financiamento garantido na rede do ensino artístico especializado da música, da dança e do teatro, composta maioritariamente por colégios que, ao abrigo do Contrato de Patrocínio, disponibilizam este tipo de ensino gratuitamente.

Atualmente, o ensino artístico é frequentado por cerca de 32.000 alunos nos ensinos básico e secundário.

Para o próximo ano letivo há cerca de sete mil alunos que têm a expetativa de iniciar os seus estudos artísticos, mas o concurso do financiamento ainda nem foi aberto.

A denúncia é feita à Renascença pelo diretor-executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), que afirma que a situação é “de grande angústia sem saber quando será lançado o concurso”.

Rodrigo Queiroz e Melo lamenta este atraso, afirmando que a “situação coloca-se aos alunos que vão iniciar agora o seu percurso, mais de 7.000, que no fundo estão aqui num limbo sem ter a certeza da possibilidade de ingressar no ensino especializado”.