Suspensas obras da IP na ponte açude em Coimbra que tinham gerado críticas

As obras da Infraestruturas de Portugal (IP) na ponte açude, em Coimbra, foram suspensas até reabertura da ponte de Santa Clara, afirmou a Câmara de Coimbra, que foi alvo de críticas pelos congestionamentos provocados por aquela intervenção.

O congestionamento de trânsito provocado pelas obras da IP na ponte açude levaram o PS (oposição) a pedir a demissão da vereadora com o pelouro da mobilidade, já o PSD, que faz parte do executivo camarário, dirigiu as críticas à própria Infraestruturas de Portugal, ameaçando pedir a demissão do seu concelho de administração.

Num comunicado extenso, a Câmara de Coimbra informou, no domingo, que as obras naquela ponte vão ficar suspensas até à reabertura da ponte de Santa Clara, outra via de ligação entre as duas margens do Mondego, que se encontra encerrada ao trânsito por causa das obras do "metrobus".

No comunicado, o executivo critica também o "oportunismo político" da concelhia do PS, recordando que a obra em curso na ponte açude é da responsabilidade da IP, não tendo o município qualquer "papel, nem consultivo nem vinculativo".

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara, José Manuel Silva, afirmou hoje que o impacto daquelas obras de manutenção foi "superior ao esperado", tendo o executivo procurado chegar a um entendimento com a IP, que levou, então, à suspensão da intervenção programada.