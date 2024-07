Oito mortos em acidentes nas estradas no fim de semana

Oito pessoas morreram e 20 ficaram feridas com gravidade em acidentes rodoviários no sábado e no domingo, na área de jurisdição da GNR, segundo dados provisórios da sinistralidade disponíveis na página da internet da Guarda Nacional Republicana.

Entre as 00h00 de sábado e as 24 horas de domingo, a GNR contabilizou 407 acidentes, que causaram oito mortos, 20 feridos graves e 159 ligeiros.

No sábado foram registados 194 acidentes, com três mortos e 12 feridos graves, em acidentes ocorridos nos distritos de Viana do Castelo, Aveiro e Faro.

No domingo, cinco pessoas morreram e 12 sofreram ferimentos graves em 213 acidentes, nos distritos de Setúbal, Porto, Lisboa e Faro.