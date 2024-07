"O edifício foi todo tomado". Extinto incêndio na Auto Sueco

As autoridades afastaram os transeuntes da zona devido ao perigo de explosão. A rua Manuel Pinto de Azevedo e as circundantes foram fechadas ao trânsito. A zona foi evacuada pelas autoridades e o calor nas ruas adjacentes era tanto que a polícia também não deixava ninguém aproximar-se. Os edifícios vizinhos foram arrefecidos pelos bombeiros para evitar a propagação das chamas.

Dezenas de bombeiros participaram no combate às chamas, mas o fogo já se encontra extinto , confirma o comandante dos Sapadores do Porto, Carlos Marques.

"Os automóveis que estavam na zona foram retirados", diz o comandante, que também confirma que "todos os edifícios necessários foram evacuados". O espaço afetado pelas chamas tinha no seu interior muitos produtos inflamáveis e componentes de automóveis, o que explica a densa nuvem de fumo preto.

"Edifício foi todo tomado" por fogo "de difícil combate"

Aos jornalistas, o comandante responsável pelas operações confirmou que o combate foi feito "em três pontos diferentes do armazém", por dezenas de operacionais dos três corpos de bombeiros do Porto, com o auxílio de colegas de "São Mamede, Matosinhos, Leça da Palmeira e Leixões".

"Há bastantes materiais inflamáveis", indicou o comandante, o que tornou este um incidente "de difícil combate".

As chamas consumiram o edifício do centro automóvel e causaram também danos "num armazém de peças de automóveis". Nos primeiros momentos do incêndio, confirmou a Renascença, ouviram-se pequenas explosões e uma nuvem de fumo visível a largos quilómetros de distância. A informação foi posteriormente confirmada pelo comandante dos Sapadores do Porto, que admitiu ter havido "algumas explosões no interior". Aliás, é por esse motivo que o combate foi "feito pelo exterior" e com auxílio de um drone, que serviu para observar comportamentos do fogo e "gerir os meios".