Habitação colaborativa vai nascer em Vila Verde para combater isolamento

O Centro Social do Vale do Homem vai investir 4,5 milhões na construção, em Lanhas, Vila Verde, das "Casas do Minho", para combater o isolamento de pessoas idosas ou com deficiência, em situação de vulnerabilidade social, foi hoje anunciado.

As "Casas do Minho", que ficarão localizadas dentro da área da Quinta do Senhor, terão capacidade para 40 utentes e assumem-se como uma resposta social "inovadora", denominada Habitação Colaborativa.



"Este é um novo modelo que prioriza a inclusão e o combate ao isolamento de pessoas idosas ou com deficiência, em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de proporcionar equilíbrio entre a individualidade e a vivência em comunidade destas pessoas", refere o comunicado.

As obras devem arrancar no último trimestre do ano, prevendo-se que estejam concluídas no primeiro trimestre de 2026.

O funcionamento do equipamento implicará a contratação de cerca de 40 colaboradores.

Para o presidente do Centro Social do Vale do Homem (CSVH), Jorge Pereira, as Casas do Minho serão inovadoras, não apenas pela resposta social em si, mas também porque vão privilegiar um sistema de construção "com todos os requisitos necessários para a adoção de comportamentos ambientalmente sustentáveis e ecológicos".

O CSVH tem respostas sociais nos concelhos de Amares, Barcelos, Braga, Póvoa de Lanhoso, Terras do Bouro e Vila Verde, atuando nas áreas social, da saúde, da saúde mental, educacional/formativa e cultural.