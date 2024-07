​Governo promete “solução jurídica” para professores sem vaga nos quadros

O Governo promete solução para os professores do ensino básico e secundário que não tiveram vaga nos quadros, apesar de reunirem condições ao abrigo da norma-travão ou da vinculação dinâmica.



“Será apresentada uma solução para os docentes que cumprem os requisitos exigidos para vincular aos quadros, através da norma-travão ou da vinculação dinâmica, mas que não conseguiram um vínculo aos quadros neste concurso”, lê-se num comunicado do Ministério da Educação, divulgado esta segunda-feira.

A nota garante ainda que a “solução jurídica” para estes docentes será incluída no decreto-lei do pacote Mais Aulas, Mais Sucesso.

O documento dá conta ainda do agendamento para quarta-feira de uma nova ronda negocial sobre as medidas do Mais Aulas, Mais Sucesso.

“Durante a reunião serão também discutidas com os sindicatos várias questões relacionadas com os concursos interno e externo de colocação de docentes”, acrescenta a nota que, termina, dando conta que a nova diretora-geral da Administração Escolar estará presente na reunião, depois da anterior ter sido exonerada do cargo.