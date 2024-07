Calor, chuva e trovoada a abrir a semana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda Porto, Viana do Castelo, Braga, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Santarém, devido à previsão de trovada, granizo e rajadas fortes.

O aviso vai vigorar entre as 12h00 desta segunda-feira e as 00h00 de terça-feira.

Devido à previsão de tempo quente, Bragança, Évora, Vila Real, Guarda, Setúbal, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre, encontram-se sob aviso amarelo até às 18h00.

De acordo com o IPMA, os 18 distritos do continente vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 desta segunda-feira e as 00h00 de terça-feira, devido à previsão de aguaceiros fortes.

Em perigo máximo de incêndio rural estão mais de 40 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade no Alentejo e Algarve a partir do meio da tarde, aguaceiros localmente fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas fortes de vento, sendo mais prováveis na região Sul até ao meio da tarde e nas restantes regiões a partir do fim da manhã.

As previsões apontam ainda para poeiras em suspensão, em especial no Interior, e a progredir de Sul para Norte ao longo do dia, subida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima no litoral oeste.

Em termos de temperaturas, as máximas vão oscilar entre os 38ºC, em Castelo Branco e Évora, e os 30ºC, em Viana do Castelo, e as mínimas entre os 25ºC, em Viana do Castelo, e os 18ºC, em Aveiro e Setúbal.