Auto Sueco em chamas no Porto. Polícia cria perímetro de segurança por perigo de explosão

As chamas estão a consumir o edifício de um centro automóvel na zona, segundo apurou a Renascença . Ouvem-se pequenas explosões no centro de uma nuvem de fumo visível a largos quilómetros de distância. O espaço terá no seu interior muitos produtos inflamáveis e componentes de automóveis. Os edifícios vizinhos estão a ser arrefecidos pelos bombeiros para evitar a propagação das chamas.

Um incêndio está a consumir a Auto Sueco esta segunda-feira, na zona industrial do Porto, em Ramalde. Desconhece-se, para já, se existem feridos. As autoridades estão a afastar os transeuntes da zona porque há perigo de explosão .

A rua Manuel Pinto de Azevedo está cortada ao trânsito. A zona foi evacuada pelas autoridades e o calor nas ruas adjacentes é tanto que a polícia também não deixa ninguém aproximar-se.

O alerta foi dado às 13h38 e desde então o número de operacionais no local multiplica-se. No site da Proteção Civil é possível ver que estão no local, neste momento, 87 operacionais, auxiliados por 27 veículos. Há também viaturas do INEM nas imediações.

[Notícia atualizada às 15h15 de 29 de julho de 2024]