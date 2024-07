Albufeira instala 70 câmaras de videovigilância e reforça segurança

A instalação de 70 câmaras de videovigilância e o reforço de segurança são algumas das medidas da Câmara de Albufeira para moderar comportamentos excessivos nas zonas de diversão noturna, ao abrigo de uma campanha que arranca esta segunda-feira.

Em comunicado, a Câmara de Albufeira adianta que está a preparar um novo código de conduta, que estará concluído após o verão, prevendo-se também a realização de campanhas de promoção do destino e sensibilização, através de "mupis", cartazes e uma brochura.

A criação deste código foi decidida pela autarquia do distrito de Faro no final de junho, em concertação com as forças de segurança e associações do setor turístico, na sequência de comportamentos excessivos de turistas ocorridos na Rua da Oura, que concentra boa parte dos bares da cidade.

Citado na nota, o presidente do município, José Carlos Rolo, afirma estar a trabalhar em diversas frentes com vista a "disciplinar" comportamentos no espaço público, de modo a que "a boa imagem de Albufeira seja reposta, quer para contentamento dos residentes, quer dos turistas".