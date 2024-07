Novo bloco de partos do Santa Maria deve abrir em agosto

Um dos novos blocos de partos da ULS de Santa Maria deverá já estar a funcionar em agosto, anunciou o presidente da instituição, referindo que Lisboa terá "os dois maiores hospitais em operação plena" em setembro.

"No dia 01 de setembro teremos os dois blocos abertos. Estamos a fazer algum esforço para, no dia 19 de agosto, 12 dias antes do final do mês, conseguirmos abrir o bloco de partos número um, que é o mais pequeno", adiantou o presidente da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, Carlos Martins, em entrevista à agência Lusa.

O novo bloco de partos, a "Maternidade Luís Mendes da Graça", tem previsão de abertura em 01 de setembro.

"Vamos seguramente conseguir [abrir o primeiro bloco em 19 de agosto], temos isso num plano ratificativo, porque é para dar apoio precisamente à urgência, e a urgência vai passar a dar uma maior resposta às grávidas até às 22 semanas", salientou. .

Carlos Martins disse que a ULS de Santa Maria irá ter outras condições, mas admitiu que "os problemas que têm sucedido não vão desaparecer todos".

"Os resultados serão claramente muito diferentes. A partir de setembro, agora estamos numa fase de transição e a MAC [Maternidade Alfredo da Costa] já está na fase de trabalho a 100%, a região de Lisboa e Vale do Tejo terá os dois maiores hospitais, que são universitários, em operação plena", realçou.

O responsável disse ainda que, desde janeiro, o departamento teve que "assegurar a urgência metropolitana de ginecologia sozinho" e que fez apenas três partos no primeiro semestre.

"Tivemos três partos este semestre, todos eles de emergência. Num deles um helicóptero que aterrou aqui de emergência, a pedido da tripulação, sobretudo da equipa médica, e mais dois casos complexos. Os únicos partos que fizemos foi em situações de emergência e o resto tivemos as rotinas normais", vincou.

Carlos Martins recordou que desde há um ano que os profissionais de saúde têm estado a trabalhar "com condições que não são as melhores".

"Tivemos de refazer o plano de atividade do departamento. Conseguimos neste semestre ter mais atividade do que tivemos no primeiro semestre do ano passado, onde ainda estávamos em capacidade máxima, e mais atividade do que em 2022", exaltou.

De acordo com o presidente da ULS de Santa Maria, já foram ultrapassadas as consultas de 2019, ano antes do início da pandemia da Covid-19.

"O meu indicador de referência é sempre 2019. E nós ultrapassámos as consultas do ano de 2019, e estamos em condições, já com estes espaços operacionais, e com os resultados do primeiro semestre, de ficar muito próximo daquilo que foi a atividade, à exceção, naturalmente, dos partos", sustentou.

O investimento global de seis milhões de euros permitiu remodelar a urgência de Obstetrícia e Ginecologia e construir 12 salas, dois blocos operatórios e uma sala de observações na nova maternidade, num total de cerca de 1.000 metros quadrados de área nova a ser construída.

"Estamos a falar de quartos individuais, quartos no máximo de duas camas, com um quarto de banho privativo e também condições de trabalho para os profissionais em termos das áreas de trabalho e das áreas de descanso", explicou Carlos Martins.