Acidente na A2 provoca cinco feridos

Um acidente na A2 na tarde deste domingo provocou cinco feridos. A circulação chegou a estar cortada nos dois sentidos, mas fonte da GNR confirmou à Renascença que já se circula na via da esquerda.

O acidente envolveu um carro em que seguiam cinco passageiros. Alguns dos feridos foram retirados do local através do helicóptero do INEM.

De acordo com as informações disponíveis na página da Proteção Civil, a colisão ocorreu no concelho de Ourique, ao quilómetro 174 no sentido Norte-Sul, e o alerta foi dado às 16h59.

Além do meio aéreo, foram chamados ao local 23 operacionais, apoiados por 10 viaturas.

[em atualização]