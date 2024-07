Governo pede à APA solução para problema de falta de água em Mértola

O Governo pediu à Agência Portuguesa do Ambiente que elabore uma solução de abastecimento público de água a uma freguesia de Mértola (Beja) e avance com a recuperação das margens do Guadiana, no mesmo concelho. Em comunicado, o Ministério do Ambiente e Energia indicou que a ministra Maria da Graça Carvalho solicitou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) um plano que permita o abastecimento público regular de água potável à freguesia do Espírito Santo, em Mértola. As localidades desta freguesia alentejana "são afetadas, todos os anos, por grandes défices hídricos, obrigando a que as populações sejam servidas com recurso a autotanques, no período do verão", justificou a tutela. Segundo a tutela, pretende-se "uma resposta eficaz" para os problemas que afetam, sobretudo, Espírito Santo e Mesquita, uma outra povoação localizada junto à aldeia ribeirinha do Pomarão e que pertence à mesma freguesia.

Na aldeia de Mesquita, adiantou o ministério dirigido por Maria da Graça Carvalho, vai ser instalada uma unidade de captação de água superficial do rio Guadiana, junto ao Pomarão, para o reforço do sistema Odeleite-Beliche, no Algarve. "Tendo em conta que o abastecimento de água em Mértola é assegurado em cerca de 80% pela Águas Públicas do Alentejo (AgdA) e o restante por captações da câmara municipal, é intenção da ministra do Ambiente e Energia que o alargamento do abastecimento de água potável a Mesquita, que a APA venha a desenvolver, seja feito em articulação com aquelas duas entidades", adiantou. No comunicado, o Ministério do Ambiente e Energia revelou que a governante também mandatou a APA a avançar com o apoio e financiamento da reabilitação das margens do rio Guadiana, entre a vila de Mértola e a localidade do Pomarão. "Apesar de o rio Guadiana ser navegável entre Mértola e Vila Real de Santo António, numa distância de 68 quilómetros, no troço entre a aldeia ribeirinha do Pomarão e a vila de Mértola, a navegação é condicionada pelo efeito da maré", assinalou.