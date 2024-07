Diretora-geral da Administração Escolar exonerada pelo ministro da Educação

A diretora-geral da Administração Escolar (DGAE), Susana Castanheira Lopes, que dirigia a entidade responsável pelos concursos de colocação de professores, foi exonerada, anunciou o Ministério da Educação este sábado.

Em comunicado, é referido que a decisão do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, de exonerar Susana Castanheira Lopes assentou na "falta de prestação de informações ou na prestação deficiente das mesmas, quando consideradas essenciais para o cumprimento da política global do Governo".

"O despacho de exoneração de Susana Castanheira Lopes produz efeitos a dia 26 de julho [sexta-feira]", acrescentou.

De acordo com o comunicado, foi também exonerado, a seu pedido, o vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGeFE), Carlos Oliveira, que era responsável pela gestão do Portal das Matrículas.

O Ministério avançou que, a partir de segunda-feira, o cargo de diretora-geral da Administração Escolar será ocupado por Maria Luísa Oliveira, em regime de substituição.

Maria Luísa Oliveira é licenciada em Geografia e Planeamento Regional pela Universidade Nova de Lisboa e tem mestrado em Ciências da Educação - Investigação e Intervenção Educativa pela mesma universidade.

A docente de Geografia foi, entre 2004 e 2012, diretora do Agrupamento de Escolas Gualdim Pais, em Tomar, e já tinha ocupado o cargo de diretora-geral da Administração Escolar entre 2014 e 2018. .