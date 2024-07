DGS acompanhar a evolução do parvovírus desde junho e já tomou medidas

"Esta informação insta os profissionais de saúde a manterem-se vigilantes em relação à infeção pelo parvovírus B19, e a incluírem, no momento de avaliação dos utentes incluídos nos grupos-alvo, um momento de aconselhamento e informação, particularmente aqueles que apresentem risco de complicações", salientou.



Evitando recomendar medidas específicas à população geral, DGS realçou que "permanece atenta e a acompanhar a evolução nacional e internacional desta infeção, e emitirá informações e documentos técnicos sempre que necessário".

Na informação disponível no seu "site", a DGS indica, citando dados provisórios, que desde janeiro deste ano observou-se um aumento progressivo do número de internamentos hospitalares, relacionado com o parvovírus, com aparente pico em março.