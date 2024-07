Três mulheres detidas por burlas em Santo Tirso. Duas ficaram em prisão preventiva

“Na sequência das diligências policiais, foi possível apurar que as suspeitas procuraram várias pessoas, especialmente vulneráveis em função da idade, de modo a convencê-las que tinham capacidades que lhes permitiam resolver qualquer tipo de problema”, lê-se no documento.

Em comunicado, a GNR esclarece que no âmbito de uma investigação por burlas praticadas contra pessoas vulneráveis, que decorria há mais de um ano, "os militares da Guarda realizaram diversas diligências policiais que culminaram com o cumprimento de dois mandados de detenção a duas das suspeitas e dez mandados de busca, sete dos quais domiciliárias e três não domiciliárias".

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve três mulheres suspeitas de terem burlado várias pessoas, especialmente vulneráveis, em Santo Tirso, no distrito do Porto. Duas das detidas ficaram em prisão preventiva.

De acordo com a GNR, foi, ainda, detida em flagrante delito outra suspeita por posse de arma proibida, e foram identificados e constituídos arguidos três homens e uma mulher, com idades entre os 23 e os 56 anos.

No decorrer da operação, a GNR apreendeu 1.635 gramas de ouro, uma arma de fogo, sete munições, um computador portátil, 13 telemóveis, um veículo, 51.435 euros em dinheiro, diversos documentos, eletrodomésticos, ferramentas e mobiliário.

As detidas foram presentes no Tribunal Judicial de Penafiel para aplicação das medidas de coação. Duas ficaram em prisão preventiva e uma ficou com Termo de Identidade e Residência.

Segundo a GNR, a ação contou com o reforço dos militares do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto e de militares dos Comandos Territoriais de Aveiro, Braga e Viana do Castelo, tendo ainda contado com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).