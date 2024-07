Levantada interdição da água do mar da Praia da Vieira

A interdição à utilização da água do mar na Praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande, foi levantada esta sexta-feira, anunciou a Câmara Municipal.

A Praia da Vieira foi interditada a banhos, na quarta-feira, devido à má qualidade microbiológica da água.

A proibição de tomar banho na água do mar foi levantada pela autoridade de saúde, "após a confirmação dos bons resultados das análises, que indicam que as águas já se encontram próprias para banhos", refere um comunicado da Câmara da Marinha Grande, liderada por Aurélio Ferreira.

Na quarta-feira, a "Administração Regional de Saúde do Centro interditou as águas, devido aos valores microbiológicos acima do aceitável".

"Com a realização de contra-análises, confirma-se, agora, a possibilidade de realização da prática balnear, sem qualquer restrição", acrescenta o comunicado.