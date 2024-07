Gouveia e Melo: "A chefia da marinha está bastante satisfeita" com o anúncio do Governo

Henrique Gouveia e Melo sublinha, em declarações à Renascença, que aumentar o suplemento da condição militar em 300 euros, à semelhança das restantes forças de segurança, é uma decisão "muito positiva" e que "acaba por contribuir para a retenção de militares nas Forças Armadas". O Chefe do Estado Maior da Armada acrescenta que num país com muitas outras dificuldades este é o equilíbrio possível.



"Olho de forma muito positiva porque são aumentos que abrangem um leque muito grande de situações dentro das Forças Armadas", diz à Renascença. "De alguma forma equivalem os escalões mais baixos das Forças Armadas às forças de segurança e, dessa forma, acabam por contribuir para a retenção dos nossos militares nas Forças Armadas."

De resto, Gouveia e Melo acrescenta: "É evidente que num país que tem muitas dificuldades, que tem muitos problemas económicos e que tem que garantir a boa saúde das finanças públicas, não é (não se pode ter) tudo o que se deseja, mas o que é possível."

Ainda assim, há críticas ao anúncio do governo, nomeadamente da Associação de Sargentos.

"As associações têm o seu papel reivindicativo", sustenta o Chefe do Estado Maior da Armada. "No entanto, é o equilíbrio possível, são boas notícias. E não é num dia de boas notícias que nós vamos dizer que as coisas podiam ser melhores. Claro que as coisas podem ser sempre melhores, só que o Estado português é um Estado que tem muitas fragilidades, tem muitas outras situações profissionais que precisam também de ser consideradas e nós, as chefias militares, neste caso a chefia da marinha, está bastante satisfeita com o resultado que foi anunciado", conclui Gouveia e Melo.