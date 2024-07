Doze utentes de lar de Vila Franca do Campo realojados após "pequeno incêndio"

Doze utentes de um lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo, nos Açores, foram esta sexta-feira realojados noutra unidade, após um "pequeno incêndio" nas instalações, segundo fontes dos bombeiros e da instituição.

O segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, disse à agência Lusa que o incêndio, registado numa máquina de lavar loiça instalada na cozinha da instituição, "foi de pequenas dimensões e ficou confinado" ao equipamento.

Segundo João Curvelo, o alerta para o incêndio no motor da máquina de lavar loiça, foi dado pouco depois das 18h00 locais (19h00 em Portugal continental) e foi rapidamente extinto.

Devido ao incidente, os utentes do lar foram realojados por precaução, uma vez que no interior do edifício "ficou o cheiro do fumo do fogo e, como tinham alojamento noutro sítio, foram mudados para outra dependência da própria Santa Casa [da Misericórdia]".

A Lusa contactou por telefone a Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo, mas sem sucesso.

Entretanto, a instituição publicou uma nota na rede social Facebook onde esclarece que ao fim da tarde desta sexta-feira "houve um pequeno incêndio" na Residência de Idosos situada na Rua Gonçalo Velho.

"Os 12 idosos, por uma questão de saúde (fumos), foram alojados no edifício do Lar Bom Jesus da Pedra, pelo tempo necessário à recuperação do edifício", acrescenta.

A fonte também esclarece que o incêndio teve origem "numa máquina de lavar loiça" e "foi rapidamente controlado pelos Bombeiros de Vila Franca do Campo".

No local do sinistro estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo com um pronto-socorro, uma viatura de apoio e outra para auxiliar no transporte dos utentes que foram realojados.