100 kg de lixo recolhidos na Serra da Estrela. Havia monos, garrafas de vidro e muito, muito plástico

O fotógrafo observa ainda outro tipo de material deixado por quem visita a Serra da Estrela. “Há objetos maiores, por vezes monos, deixados em qualquer lado. E aí tem um impacto visual grande”, observa.

100 quilos de lixo recolhidos (sobretudo plástico)

Muito deste lixo avistado por fotógrafos de natureza da região foi recolhido por voluntários e voluntárias como Joana Viveiro, 44 anos, coordenadora do Movimento Estrela Viva (MEV). A associação foi criada em 2017, após os incêndios florestais, com vista ao desenvolvimento do território de forma sustentável, valorizando a componente ambiental, económica e social.

Há quatro anos que desenvolvem a atividade de "plogging" (caminhada com recolha de lixo). A última decorreu a 13 de julho e juntou os sapadores do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a equipa de busca e resgate em montanha da GNR e os investigadores do projeto EcoLab_Estrela, desenvolvido pelo Centre for Functional Ecology – Science for People & the Planet, da Universidade de Coimbra.