Vítor Pataco sai do IPDJ “com o sentimento de dever cumprido”

Vítor Pataco assegura que “não há qualquer surpresa” no anúncio feito pelo Governo quanto à dissolução do conselho diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

À margem da cerimónia de apresentação da Missão Portuguesa aos Jogos Paralímpicos Paris 2024, na noite de quarta-feira, em Loures, Vítor Pataco reiterou que a sua saída da presidência do IPDJ já tinha sido por si manifestada e adiantou que vai manter-se em funções, até que seja nomeado um novo presidente.

“Eu previa e atempadamente informei o Governo que não tencionava continuar à frente do instituto. Portanto eu, eu tecnicamente estou, para utilizar uma linguagem mais desportiva, estou na fase de prolongamento, que foi um prolongamento que o próprio Governo pediu até encontrarem uma solução previsivelmente até ao final do mês de agosto. (…) Agora, está na altura de uma mudança, que é o desejo do Governo, também coincidente com o próprio presidente do instituto e, portanto, estaremos cá para ajudar nessa transição quando chegar a hora”, declarou aos jornalistas.

Vítor Pataco diz sair com o sentimento de quem cumpriu a sua missão. “Saio com sentimento de dever cumprido. Fizemos coisas interessantes com muito impacto para a sociedade e lançámos programas novos. Houve um incremento muito grande na cooperação e no apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude junto do Comité Paralímpico, também do Comité Olímpico”, sublinhou.

Vítor Pataco destacou ainda algumas medidas implementadas durante o seu mandato.

“Diria que há um conjunto de programas com muito impacto na sociedade. É o caso do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, que impactou mais de quinhentas instalações e quinhentos clubes, por todo o país. Para alem disso, a alteração ao plano de formação de treinadores. O programa UAARE, em cooperação com a Educação, em que estão neste momento mais de mil atletas envolvidos neste processo de conciliação entre a atividade desportiva e a atividade escolar”, apontou.

Em despacho publicado na terça-feira, o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, e a ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, justificam que "imprimir uma nova orientação à gestão do IPDJ, I. P., implica necessariamente a alteração da composição do seu conselho diretivo".

“É imprescindível a mudança de orientação à gestão do IPDJ, que assegure a concretização dos objetivos das áreas governativas do desporto e da juventude e modernização, com a definição de uma gestão eficiente e profícua dos seus recursos humanos e financeiros”, lê-se em Diário da República.