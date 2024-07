Saiba quando arrancam e terminam os próximos quatro anos letivos

Agora, é oficial. O próximo ano letivo vai arrancar entre 12 e 16 de setembro.

O calendário escolar para os próximos quatro anos foi aprovado há uma semana em Conselho de Ministros, segue sem alterações e foi publicado, esta quinta-feira, em Diário da República.

O segundo período começa a 6 de janeiro e o terceiro a 22 de abril.

Os alunos de 9.º, 11.º e 12.º terminam as aulas a 6 de junho, os alunos do 5.º, 6.º, 7.º , 8.º e 10.º anos terminam a 13 de junho e os alunos pré-escolar e do 1.º ciclo a 27 de junho.

O documento prevê, ainda, as datas de começo, fim e interrupção para os anos letivos de 2025-2026, 2026-2027 e 2027-2028.