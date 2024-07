Quatro distritos sob aviso laranja e mais de 50 concelhos em perigo máximo de incêndio

As costas norte e sul da Madeira e a ilha do Porto Santo estão igualmente sob aviso amarelo devido ao tempo quente até às 18h00 de sexta-feira.

Para esta quinta-feira prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral oeste até ao meio da manhã e no interior das regiões Norte e Centro durante a tarde.

O vento deve soprar fraco a moderado de norte/noroeste, rodando temporariamente para sudoeste no sotavento algarvio durante a tarde e soprando por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas, em especial a partir da tarde, com rajadas até 60 km/h.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral oeste e descida de temperatura, em especial da máxima e no litoral oeste, exceto na costa sul do sotavento algarvio onde subirá.

A temperatura máxima mais elevada prevista para hoje será alcançada em Castelo Branco com 40 graus, seguida de Évora e Faro com 38, Beja e Bragança com 37 e Braga e Vila Real com 36.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 22 graus em Faro e os 17 graus em Viseu, Coimbra, Évora e Beja.

No Funchal as temperaturas vão variar entre os 22 e os 28 graus e no Porto Santo entre os 21 e os 26 graus.