A circulação na A2 já foi retomada nos dois sentidos na zona de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal. A circulação esteve cortada desde as 16h00 devido a um incêndio em mato, informaram fontes da GNR e da Proteção Civil. A alternativa era o desvio pela IC1.



Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o incêndio, para o qual foi dado alerta às 15h26, consumiu uma área de mato, junto à autoestrada, na zona de Alcácer do Sal.

O combate às chamas mobilizava, às 16h15, 66 operacionais, apoiados por 20 veículos e um meio aéreo, de acordo com a página de Internet da Proteção Civil.