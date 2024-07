PJ portuguesa treinou em Marrocos oficiais de sete países africanos

A Polícia Judiciária (PJ) portuguesa participou no último mês, em Marrocos, num curso organizado pelas Nações Unidas para formar 22 oficiais de polícia de sete países africanos em investigações especializadas em contraterrorismo, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a PJ diz que participou, através do Laboratório de Polícia Científica, em Ifrane, Marrocos, no Curso de Treinamento em Investigações Especializadas em Contraterrorismo de 2024.

O evento foi organizado pela filial de Marrocos do Escritório das Nações Unidas para o Contraterrorismo.

A formação, que decorreu entre 18 de junho a 19 de julho, teve como finalidade capacitar e treinar na área do combate ao terrorismo cerca de 22 oficiais de polícia de sete países africanos: Camarões, República Democrática do Congo, Etiópia, República da Guiné, Quénia, Nigéria e Togo.

Portugal participou com três peritos do Laboratório de Polícia Científica da PJ, no Módulo Gestão do Local do Crime.

As sessões incluíram exercícios práticos que simulam situações da vida real, permitindo que os policias aplicassem os ensinamentos em ambientes controlados.