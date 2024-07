Onda de calor põe treze distritos sob aviso laranja

Segundo o IPMA , a temperatura máxima mais elevada prevista para hoje será alcançada em Beja com 42 graus, seguida de Évora e Castelo Branco com 41 graus e Portalegre e Santarém com 40.

Já os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro e Coimbra e o arquipélago da Madeira encontram-se sob aviso amarelo até às 18h00 desta quarta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Mais de 40 concelhos em perigo máximo de incêndio

Devido ao tempo quente, mais de 40 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Viseu, Guarda e Bragança vão estar em perigo máximo de incêndio rural e vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental encontram-se em perigo muito elevado e elevado de incêndio.

Segundo as previsões do IPMA, o perigo de incêndio vai manter-se elevado em alguns distritos pelo menos até domingo.

Para esta quarta-feira prevê-se a continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, vento fraco, sendo fraco a moderado do quadrante oeste e pequena descida da temperatura máxima no litoral das regiões norte e centro e pequena subida no Algarve.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 42ºC, em Beja, e os 25ºC, em Aveiro, e as mínimas entre os 24ºC, em Portalegre, e os 17ºC, em Leiria e Setúbal.