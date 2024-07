Observação de golfinhos proibida em agosto na entrada do Estuário do Sado

Pelo segundo ano consecutivo, será proibida a permanência de embarcações marítimo-turísticas e recreativas à entrada do estuário.

"Estas medidas excecionais durante a época balnear têm como principal objetivo reduzir a perturbação associada à presença humana, protegendo assim a população de golfinhos roazes do Sado", refere o instituto numa informação disponível no seu 'site'.

De acordo com o ICNF, existem no Estuário do Sado cerca de 27 golfinhos roazes, incluindo cinco crias, sendo que alguns dos animais têm mais de 40 anos.

A decisão de interdição resulta das conclusões de um estudo realizado em 2022, que "destacou a vulnerabilidade desta população devido ao seu reduzido número e à baixa probabilidade de crescimento até 2030", refere.

As atividades de observação de cetáceos e navegação marítimo-turística continuarão a ser permitidas na Costa da Arrábida, Costa de Troia e restante Sado, adianta.