Navio de transporte de mercadorias encalhado em Setúbal

"O navio encalhado não apresenta, até agora, qualquer risco de poluição nem está a impedir a navegação , porque está encalhado fora do canal do porto de Setúbal", disse o responsável da capitania de Setúbal.

Já estão em curso manobras de rebocadores para tentar desencalhar o navio.

"Aproveitamos a maré que está a encher até às 18h00", acrescentou Marco Augusto, adiantando que o incidente ocorreu a cerca de 30 metros da linha de costa, em frente à doca dos Pescadores, em Setúbal.

O capitão do porto referiu ainda que se trata do navio "London Bay", com pavilhão da República de Palau, um pequeno país insular do Oceano Pacífico, e que o mesmo estava a ser dirigido pelos pilotos da barra de Setúbal.