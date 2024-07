“Não estamos a ver como o Governo vai colocar 800 polícias nas ruas”

O presidente do Sindicato dos Profissionais da Polícia, Paulo Macedo, diz estranhar o anúncio feito, esta terça-feira, pela ministra da Administração Interna, Margarida Blasco.

Ministra da Administração Interna aposta no polici(...)

O presidente do Sindicato dos Profissionais da Polícia sublinha o que diz ser a falta de efetivos, exemplificando com recentes colocações de agentes.

“Cerca de um terço dos polícias que agora terminaram o último curso da Escola Prática foram alocados à fronteira aérea, nos aeroportos. Os restantes polícias que estão a ser alocados às esquadras não são suficientes para substituir aqueles que já deveriam estar na pré-apresentação. Não conseguimos entender de que forma isso poderá suceder. Não estamos a ver como é que o Governo vai colocar 800 polícias nas ruas”, declara.

“Se circularmos na cidade de Lisboa, o que vemos são elementos da Polícia Municipal, não pertencem à PSP. Na PSP o que vemos é elementos a efetuar serviços em postos fixos, embaixadas ou instalações, mas não prestam segurança à populações”, acrescenta.

Paulo Macedo critica ainda os “baixos ordenados e as despesas avultadas” que fazem com que muitos polícias não aceitem deslocar-se para as grandes cidades.

Por outro lado, Paulo Macedo reclama a atribuição de “um suplemento de missão justo, em paridade com a Polícia Judiciária”.

O Sindicato dos Profissionais da Polícia foi um dos quatro sindicatos que não chegaram a um entendimento com o Governo, nas negociações de dia 09 de julho, quanto à atribuição de um aumento de 300 euros no suplemento de risco, valor a ser pago de forma faseada.