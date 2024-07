Metrobus de Matosinhos terá 11 estações até à Maia num total 10 quilómetros

O "metrobus´ de Matosinhos, cujo estudo prévio para a sua construção já foi aprovado, vai ligar o mercado municipal à estação dos Verdes, na Maia, num total de 10 quilómetros e 11 estações, adiantou esta quarta-feira a câmara municipal.

Numa informação remetida à Lusa, a autarquia, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, adiantou que o metrobus demorará 25 minutos a percorrer os 10 quilómetros. .

Nas horas de ponta, o "metrobus´, com capacidade para 160 lugares por veículo, saíra de 15 em 15 minutos, adiantou.

Arrancando do mercado municipal de Matosinhos, no distrito do Porto, o metrobus passará pelo Senhor de Matosinhos, Exponor, rua Veloso Salgado, MarShopping, Jomar, OPO City, avenida Mário Brito, aeroporto, Botica e terminará na estação dos Verdes, na Maia.

Destas 11 estações, sete têm ligação ao Metro do Porto ou a autocarros.

Esta tarde, em reunião pública, o executivo municipal aprovou a cedência de terrenos necessários à execução da linha de metrobus.

A proposta salienta que "foram contactados os proprietários das respetivas parcelas que, reconhecendo a importância desta obra, nomeadamente a melhoria das condições de mobilidade urbana sustentável, manifestaram disponibilidade para a doação das áreas necessárias mediante a celebração de contrato promessa de doação com transmissão de posse".

Este projeto, que abrange os concelhos de Matosinhos e da Maia, tem um investimento de 22 milhões de euros financiados, na totalidade, pelo Fundo para uma Transição Justa, ressalvou a autarquia.

O metrobus não só atenderá às necessidades de deslocação dentro de Matosinhos, mas facilitará a deslocação entre os dois municípios promovendo uma maior interconexão e acessibilidade a toda a rede do Metro do Porto, sublinhou.

"Representa um passo significativo na direção de uma infraestrutura de transporte mais sustentável e eficiente", acrescentou.

O lançamento do concurso para a empreitada deverá acontecer antes do final do ano, revelou.

A ligação do metrobus surge na sequência da desativação da refinaria da Galp em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos.