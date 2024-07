Incêndios. Fogo em Castelo Branco combatido por quase 400 bombeiros está em resolução

Um incêndio que lavrou esta quarta-feira com intensidade em área florestal do concelho de Castelo Branco e chegou a ser combatido a mais de 400 operacionais, já está em resolução.

De acordo com a informação disponível na página de ocorrências da Proteção Civil às 21h24, o incêndio está a ser combatido por 392 bombeiros e mais 126 viaturas. Durante a tarde, o combate às chamas chegou a ser apoiado por 11 meios aéreos.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, as condições meteorológicas, com temperaturas altas, não são favoráveis ao combate às chamas, e está agora a ser feito o trabalho de consolidação da área atingida.

"As condições meteorológicas não são favoráveis, mas o trabalho mais difícil já foi feito. Agora será o trabalho mais importante, que é a consolidação do perímetro, o rescaldo e a vigilância, para evitar reacendimentos", disse, em declarações à agência Lusa, fonte da Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, ardeu povoamento florestal e nenhuma habitação foi afetada.

O alerta foi dado às 15h45 e as chamas começaram na aldeia de Padrão, freguesia de Almaceda.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa, as chamas estavam a progredir em direção a Rochas de Baixo, junto à Aldeia do Xisto de Martim Branco.

[notícia atualizada às 21h24]