Incêndios. Fogo em Castelo Branco combatido por 291 operacionais e oito meios aéreos

Um incêndio que lavra esta quarta-feira com intensidade em área florestal do concelho de Castelo Branco está a ser combatido por 291 operacionais, apoiados por 87 viaturas e oito meios aéreos.

O alerta foi dado às 15h45 e as chamas começaram na aldeia de Padrão, freguesia de Almaceda.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa, as chamas estavam a progredir em direção a Rochas de Baixo, junto à Aldeia do Xisto de Martim Branco.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estava a arder povoamento florestal e a mesma fonte não tinha conhecimento se o fogo estava perto de casas.