Greve de quarta-feira na CP suspensa devido a acordo com trabalhadores

O acordo também estabelece que a participação dos trabalhadores num plenário no dia 11 de julho vai ser considerada como falta justificada, sem instauração de processos disciplinares. A Fectrans tinha acusado a CP de ter criado dificuldades "de forma ilegal" à participação dos trabalhadores no plenário, mas a CP tinha recusado essas acusações.

Segundo os sindicatos, a administração da CP "aceitou implementar o acordo de 29 de Maio de 2023, unificando os prémios anuais de produtividade e revisão". A tabela salarial terá ainda aumentos de 1,5% a partir de 1 de agosto, com o subsídio de refeição a subir para 9,2 euros.

De acordo com o comunicado enviado à Renascença pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), o acordo prevê o regresso às negociações na última semana de setembro. Entre os objetivos dos sindicatos está a revisão das grelhas salariais e a transição dos trabalhadores para essas novas grelhas, e a continuidade do "acerto nos conteúdos funcionais das carreiras/categorias em que foi identificada a necessidade da continuação da discussão".

Foi suspensa a greve na CP - Comboios de Portugal que estava marcada para esta quarta-feira, 24 de julho. A empresa pública chegou a um acordo de princípio com 10 dos sindicatos em protesto, mas prevê que haja perturbações na circulação durante o dia.

Esta é a segunda greve de trabalhadores da CP a ser suspensa no espaço de um mês. No final de junho, uma greve de maquinistas, convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), foi suspensa ao fim do segundo dia devido a um acordo entre trabalhadores, CP e Governo.

A transportadora pública ferroviária também a acordo com o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) quanto à revisão das carreiras, incluindo um aumento salarial de 1,5% e a subida do subsídio de refeição para 9,20 euros.

Quando a greve agora suspensa foi anunciada, a CP refutou os argumentos dos sindicatos, declarando que os acordos realizados com o SMAQ e o SFRCI incluíam "matérias que são extensíveis a todas as categorias profissionais da CP, dado que inclui um aumento de 1,50% das tabelas salariais e um aumento do subsídio de refeição para 9,20 euros".

[notícia atualizada às 22h43]