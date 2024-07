Fogo em Ourém mobiliza mais de 200 operacionais e 11 meios aéreos

Um incêndio na freguesia de Freixianda, no concelho de Ourém, que deflagrou ao início da tarde desta quarta-feira, está a mobilizar mais de 200 operacionais e 11 meios aéreos.

Pelas 15h32, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil informava que estavam no terreno 221 operacionais, apoiados por 59 viaturas e 11 meios aéreos.

Segundo o comando sub-regional de emergência e proteção civil do Médio Tejo, o fogo teve início pelas 14h17 com dois focos de incêndio, que acabaram por se juntar. As chamas lavram com intensidade em zona florestal, em Casal de Além, na freguesia de Freixianda, concelho de Ourém, no distrito de Santarém.

À Renascença, a Proteção Civil adianta que na localidade há zonas de habitação, mas revela que, para já, ainda não foi evacuada qualquer localidade.

Mais a sul, em Odemira, quase 150 bombeiros estão no combate a um fogo junto à localidade de Boavista do Pinheiro. Não há casas em perigo.