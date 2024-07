Caso Influencer. Start Campus recupera caução de 600 mil euros

O juiz de instrução criminal do processo Influencer ordenou a devolução à empresa Start Campus da caução de 600 mil euros que esta pagou como medida de coação, em novembro de 2023, confirmou à Lusa fonte ligada à defesa.

Segundo adiantou a mesma fonte, a decisão foi "tomada há alguns dias" pelo juiz Nuno Dias Costa do Tribunal Central de Instrução Criminal.

A notícia sobre a devolução da caução à empresa do centro de dados de Sines foi avançada esta quarta-feira pelo Expresso.

A empresa do centro de dados de Sines havia pedido a revisão da medida de caução relativa à caução aplicada em novembro, após um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa ter entendido que não havia os indícios de crime apontados pela investigação do Ministério Público (MP).