Autarca de Fátima acusado de beneficiar pedreira para ver jogos do Sporting e Benfica

O presidente da Junta de Freguesia de Fátima, Humberto Silva, um empresário e uma empresa que explora uma pedreira foram acusados pelo Ministério Público (MP) de recebimento indevido de vantagem e abuso de poder.

Segundo o Jornal de Notícias, em causa está a cedência de um terreno da autarquia para o depósito ilegal de inertes da firma Filstone em troca de bilhetes para jogos de futebol e de futsal do Benfica e do Sporting, com refeições e outras comodidades incluídas, além de obras de remodelação na casa de família.

O terreno cedido pelo autarca, eleito em 2017 e reeleito em 2021, faz parte da zona de Reserva Ecológica Nacional (REN) e não tinha condições nem estava licenciado para aquele fim, o que levou a GNR a levantar um auto de contraordenação muito grave contra a freguesia logo após os primeiros depósitos, em 2019.

De acordo com o jornal, que cita o MP, em abril de 2021, os militares foram de novo ao local e levantaram novo auto, mas o autarca nunca fez cessar aquele protocolo, não levou o assunto a reunião ou notificou a Filstone para repor a legalidade.

A acusação do MP de Évora garante que, entre dezembro de 2020 e o primeiro semestre de 2021, o autarca de Fátima terá decidido “mercadejar com o seu cargo” de modo a obter a construção de dois apartamentos no piso superior da sua casa. Terá contactado Ricardo Filipe, administrador da Filstone, pedindo-lhe que pagasse aquelas obras, orçadas em 93 mil euros, mais IVA. O administrador terá anuído e terá pedido e pago um projeto no valor de 8.610 euros.

No entender do MP, os bilhetes e as obras pretenderam “recompensar e lealdade do arguido Humberto Silva aos interesses da Filstone e fomentar um clima de simpatia e ambiente favorável à viciação da sua objetividade funcional no futuro, incentivando-o a praticar atos no interesse da sociedade”, escreve o jornal. Já o autarca - na visão do MP - quis “causar benefício ilegítimo à Filstone, provocando, ao invés, um prejuízo à freguesia de Fátima”.

Segundo o JN, o autarca incorre em perda de mandato e, ainda, nas penas acessórias de suspensão de exercício de funções públicas.

Em declarações ao JN, o autarca assegura que está inocente e de consciência tranquila e promete defender-se da acusação do Ministério Público, argumentando que tudo o que fez foi para o bem da junta de freguesia e não para interesse pessoal.