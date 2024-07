Moedas. Lisboa está a viver "um aumento no consumo de droga"

Carlos Moedas declarou esta segunda-feira que Lisboa está a viver "um aumento no consumo de droga" desde a pandemia de covid-19. Em declarações aos jornalistas após uma cerimónia de homenagem aos trabalhadores do município que participaram na organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2023, o autarca voltou a pedir a presença de mais polícia na cidade.

"É verdade que depois do covid temos um aumento do consumo de droga, das várias drogas, portanto, há uma situação que está pior", reconheceu Carlos Moedas, que disse ser necessária "uma ajuda do Estado", mas assegurou que "a Câmara tem feito o seu papel".

O presidente da autarquia lisboeta relembrou o compromisso com o aumento da sala de consumo na Quinta do Loureiro, assim como "ter outra sala também de consumo na parte mais oriental da cidade" e "ter uma outra unidade móvel".