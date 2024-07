Moedas defende que lucros da JMJ sejam partilhados com os lisboetas

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, pediu, esta segunda-feira, que parte do lucro da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) seja entregue aos habitantes da cidade.

“Não falhámos. Entregámos a melhor Jornada de sempre. Tenho a certeza de que a Fundação JMJ saberá também reconhecer esta entrega”, disse o autarca, no evento que decorreu na Praça do Município, para assinalar o primeiro ano desde a chegada dos símbolos da JMJ à capital. “Os lisboetas deram tudo de si e receberam tanto, tanto em troca. Que continuem a receber porque merecem por tudo o que deram.”

“O Papa João Paulo II disse uma vez que ‘trabalhar é um trabalhar com os outros e um trabalhar para os outros’. Foi exatamente isso que fizemos em Lisboa. Trabalhámos todos em conjunto. Com união”, disse o autarca no evento que contou com a atuação da fadista Carminho que, tal como na vigília da JMJ, voltou a interpretar o tema “Estrela”.

No final, em declarações aos jornalistas, Carlos Moedas adiantou que entre as sugestões já feitas pelo município à Fundação JMJ está a criação de residências para estudantes. "Temos muitas e boas ideias de projetos para jovens. É uma decisão que tem de ser conversada entre as partes, mas não é da Câmara Municipal. É da Fundação JMJ."