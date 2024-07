Infarmed alerta para produto cosmético com possível contaminação

O Infarmed lançou esta terça-feira um alerta para o produto cosmético Nuxe Very Rose Água Micelar PN 400 ml, devido a uma possível contaminação microbiológica.

A Autoridade Nacional do Medicamento diz, em comunicado, que foi informada pela empresa Laboratoire NUXE Portugal, que adotou medidas adequadas para a recolha voluntária de três lotes suspeitos: P124A155, P124B156 e P224B155.

Em causa está a possível contaminação com a bactéria Burkholderia cepacia, "que pode causar infeções, sobretudo em pessoas com problemas respiratórios e /ou imunocomprometidas", indica o Infarmed.

Apesar das medidas tomadas pela empresa, o Infarmed faz várias recomendações:

as entidades que disponham destes produtos não os devem disponibilizar;

os consumidores que possuam estes produtos não os devem utilizar, podendo devolvê-los no local de aquisição;

para quaisquer informações adicionais relativamente ao produto NUXE VERY ROSE ÁGUA MICELAR PN 400 ml deverá ser contactado o distribuidor, a empresa Laboratoire NUXE Portugal.

Para mais informações, os consumidores podem contactar o Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI) através da linha 21 798 7373; ou do email cimi@infarmed.pt e da Linha do Medicamento: 800 222 444.