Incêndio no Amoreiras Plaza em Lisboa

O incêndio que deflagrou esta terça-feira à tarde no Amoreiras Plaza, no centro de Lisboa, foi extinto e não há feridos, avançou o chefe Sérgio Carvalho, do Regimento Sapadores Bombeiros.

“O incêndio está circunscrito e extinto. Estamos a proceder à ventilação de vários pisos. Deflagrou numa pastelaria, na zona da cozinha e numa parte técnica de ar-condicionado”, disse aos jornalistas o chefe Sérgio Carvalho.

Segundo a mesma fonte, os edifícios contíguos também foram evacuados devido ao incêndio no Amoreiras Plaza, mas “foi mais o alarido que outra coisa”.

Várias imagens recebidas na Renascença mostram uma grande coluna de fumo negro a sair do edifício.

Para as operações de combate ao incêndio foram destacados 18 elementos e cinco viaturas do Regimento Sapadores Bombeiros, além de sete elementos dos Voluntários de Campo de Ourique, da PSP e da Proteção Civil.

As causas do incêndio no Amoreiras Plaza vão agora ser averiguadas.

[notícia atualizada às 19h41]