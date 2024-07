Incêndio em prédio de Esmoriz causa quatro feridos por inalação de fumos

O incêndio que atingiu esta segunda-feira à noite um edifício habitacional em Esmoriz, concelho de Ovar, já está dominado e levou à retirada de 14 pessoas, resultando em quatro feridos por inalação de fumos, referiu fonte da autarquia.

Domingos Silva, presidente da Câmara de Ovar, no distrito de Aveiro, referiu em declarações à CMTV no local que o incêndio teve origem na garagem do edifício e que levou à retirada de 14 pessoas.

Quatro pessoas foram assistidas e transportadas para o hospital de Santa Maria da Feira, realçou o autarca, acrescentando que outras pessoas em avaliação podiam também ser transportadas para a unidade hospitalar por precaução.

O presidente da Câmara de Ovar sublinhou ainda à CMTV que o fogo começou a desenvolver de baixo para cima e que o fumo se espalhou ao longo de todo o prédio, o que levou à retirada dos moradores pelos bombeiros.