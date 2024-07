Imigração. Governo muda presidente da AIMA

Pedro Portugal Gaspar é o novo presidente da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), anunciou esta terça-feira o Governo.



O até agora diretor-geral do Consumidor e ex-diretor da ASAE é nomeado presidente da AIMA “de forma a executar a nova orientação do Governo na política de migrações”, refere a Presidência do Conselho de Ministros em comunicado enviado à Renascença.

Pedro Portugal Gaspar vai ocupar o lugar ocupado por Luís Goes Pinheiro, que transita da AIMA para a Estrutura de Missão para a Recuperação de Processos Pendentes dos imigrantes.



O académico Pedro Góis será o diretor científico do renovado Observatório das Migrações, adianta o Governo.



[em atualização]