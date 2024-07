GNR nos Jogos Olímpicos. Emigrantes e turistas “podem contar com a Guarda, a qualquer momento”

Dentro de dias, 53 elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR) partem, gradualmente, para Paris, para ajudar as autoridades francesas na segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que começam esta sexta-feira. Os militares vão fazer parte de uma força conjunta internacional e terão como uma das missões o patrulhamento de proximidade.

O major Bruno Nogueira, que irá comandar esta equipa da GNR em Paris, disse esta terça-feira aos jornalistas, à margem de um evento na Escola da Guarda, em Queluz, que esse patrulhamento será feito a pé ou com forças a cavalo pelas ruas de Paris.

A força portuguesa tem também uma segunda missão “muito importante”, diz o responsável da GNR, que é o policiamento nos meios de transporte, nomeadamente no metropolitano, nas grandes estações de comboio em Paris, nas zonas dos jogos evento e nas zonas da atração turística.

Os 53 elementos da Guarda irão ainda dar apoio nos postos da Polícia da Prefeitura de Paris e da Gendarmerie Nacional Francesa (a congénere da GNR em França) no “apoio ao cidadão português que, eventualmente, se desloque a Paris” para assistir aos Jogos Olímpicos, explica ainda Bruno Nogueira.

A Guarda vai também dar apoio aos cidadãos portugueses que trabalhem em Paris, que estejam emigrados em França e que vão ver o evento. “Podem contar com a Guarda, a qualquer momento, que estará lá sempre para auxiliar”, garante o responsável da GNR.

O patrulhamento será feito em conjunto com as forças francesas, em equipas mistas, e “qualquer cidadão português que esteja na zona do evento poderá sempre contar com a GNR” e com a sua “proximidade”, explica ainda Bruno Nogueira.

A força da GNR que segue agora para Paris é constituída por militares dos vários comandos de Norte a Sul do país e de todos os comandos do continente. A equipa é composta pela Unidade de Intervenção, da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras, que terá elementos de segurança e de Fraude Documental. Com esta força de 53 elementos seguem ainda 10 cavalos e 4 cães das equipas cinotécnicas de deteção de explosivos.