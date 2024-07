Fenprof não descarta novas greves no arranque do ano letivo

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) ameaça com novas greves no início do próximo ano letivo.

O secretário-geral da Fenprof garante que, caso "os professores sejam ainda mais pressionados no horário de trabalho e nas suas componentes", serão entregues no Ministério da Educação, a partir do primeiro dia de aulas, três pré-avisos de greve.

Em conferência de imprensa, no Porto, Mário Nogueira defendeu que é preciso esperar para perceber o que vai acontecer em setembro, contudo atribuiu ao Governo um "sinal mais pela recuperação do tempo de serviço dos professores".

O secretário-geral da Fenprof considera que, para já, ainda é cedo para avaliar com nota positiva ou negativa o Ministério da Educação, mas atribui "sinal menos" em relação à não revisão do regime de mobilidade por doença dos docentes que têm doenças incapacitantes".

A revisão do regime de mobilidade era algo que a própria lei previa que fosse alterada este ano, mas o Ministério da Educação depois de "iniciar uma negociação, voltou atrás e travou".

Sobre o novo plano do Governo "+ Aulas + Sucesso", Mário Nogueira diz que "falta ambição" na resolução da falta de professores, "um dos problemas mais graves" na educação.

Sobre a colocação de professores, Mário Nogueira referiu que do ano letivo que agora termina fica o registo do concurso com "o maior número de vagas do século, permitindo que quase 35 mil docentes mudassem de escola/agrupamento ou de quadro".

Apesar de ser o concurso com "o maior número de vagas do século", o secretário-geral da Fenprof alerta que ficaram cinco mil vagas por preencher, o que indica que "a falta de professores continuará a ser um problema no próximo ano letivo", pedindo que sejam tomadas medidas de valorização da profissão para a tornar atrativa.