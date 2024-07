Curso de engenharia no Técnico tem propinas gratuitas

Por causa da falta de profissionais qualificados, as empresas dos sectores dos minérios, das rochas ornamentais, de tecnologias e de energia juntaram-se para pagar as propinas dos alunos, que entrem na licenciatura de Engenharia de Minas e Recursos Energéticos, no Instituto Superior Técnico (IST), da Universidade de Lisboa.

Trata-se de uma parceria com o Departamento de Engenharia de Recursos Minerais e Energéticos (DER), do Técnico para dar resposta aos “desafios da Transição Energética e da Transição Digital”, diz à Renascença Amélia Dionísio, vice-presidente do DER.

Para esta professora e investigadora, a falta de engenheiros na área é tão sentida, que as empresas do setor da energia e dos minerais decidiram assumir a totalidade dos custos das propinas de todos os alunos de 1º ano colocados nesta licenciatura”.

Amélia Dionísio acrescenta que “algumas empresas já manifestaram interesse, caso os alunos prossigam os seus estudos e tenham um aproveitamento razoável ao nível do 1º ano, de prosseguir com a bolsa para um 2º ano”, ou mesmo pagar as propinas de toda a licenciatura.

Estágio e formação numa área com 100% de empregabilidade

A vice-presidente do DER sublinha que as empresas que pagam as propinas “querem conhecer os alunos beneficiários deste apoio e querem incentivá-los a fazer um estágio nas empresas para conhecerem aquela realidade”.

Amélia Dionísio diz que “há falta de profissionais qualificados nesta área do conhecimento, quer a nível nacional quer internacionalmente”, acrescentando, que “da experiência e do contacto feito com as empresas, sabe que o número de graduados que sai atualmente não satisfaz as necessidades”.