Calor põe território continental sob aviso laranja até quarta-feira

Os dezoito distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja até quarta-feira devido à previsão de tempo quente, anunciou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nos distritos de Évora, Setúbal, Santarém, Beja e Portalegre foi acionado o aviso laranja às 23h38 de segunda-feira e prevê-se que este se mantenha até às 18h00 de quarta-feira, referiu o IPMA, em comunicado.

Aveiro, Coimbra, Porto, Viana do Castelo e Leiria vão estar sob aviso laranja entre as 09h00 e as 18h00 desta terça-feira.

Já os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Faro, Vila Real, Lisboa, Castelo Branco e Braga estão sob aviso laranja entre as 9h00 de terça-feira e as 18h00 de quarta-feira.

O aviso laranja (o segundo mais elevado) é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.