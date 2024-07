Aeroporto de Faro recebe iniciativa de sensibilização para a poupança de água

O Turismo do Algarve realiza esta terça-feira uma iniciativa de sensibilização para a poupança de água no aeroporto de Faro.

O objetivo é lembrar a quem visita a região sul de Portugal continental para a necessidade de se fazer um uso racional da água.

As protagonistas principais desta ação vão ser seis malas, com água, a circular nas passadeiras onde os passageiros que chegam ao aeroporto recolhem a bagagem.

Segundo o presidente da Região de Turismo do Algarve, a ação desta terça-feira insere-se na campanha Save Water - Poupe Água, em inglês - que o turismo lançou em março passado, com o objetivo de reduzir o consumo em relação ao ano passado. Uma campanha que passa pela sensibilização dos turistas mas também pela adoção de um conjunto de medidas por parte das unidades hoteleiras.

As unidades que adotarem as medidas recebe um selo de qualidades. A meta é atingir uma redução de 13% em relação a 2023, no setor empresarial, onde se inclui o turismo. E esse objetivo está perto de ser cumprido, adianta André Gomes.

O presidente do Turismo do Algarve indica, ainda, que esta campanha para poupar água não tem afetado a procura da região por parte dos turistas. Os dados do Instituto Nacional de Estatísticas, já disponíveis, até maio, apresentam mesmo uma subida no número de visitantes e nas receitas do turismo algarvio.