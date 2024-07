Proteção Civil alerta para risco de incêndio com temperaturas nos 40 graus

A Proteção Civil alertou esta segunda-feira para o perigo de incêndio rural muito elevado no interior norte e centro e no Algarve devido ao aumento da temperatura, que pode atingir valores próximos dos 40° e, pontualmente, dos 42º.

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) adverte ainda para a situação de humidade relativa do ar (HRA) inferior a 30%, com fraca recuperação noturna e para o aumento da intensidade do vento a partir de quarta-feira, em especial a partir da tarde.

Face a este panorama, a ANEPC aponta como efeitos expectáveis o aumento do risco de incêndio, com condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais, bem como o aumento da dificuldade das ações de supressão, em especial no interior Norte e Centro e no Algarve.

Como medidas preventivas, a ANEPC recorda que "é proibido fazer queimada extensiva sem autorização", devendo qualquer assunto relacionado com este assunto merecer informação junto da Câmara Municipal da respetiva localidade.